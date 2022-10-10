Ван Бастен: «Неймар - неприятный футболист и плакса»

Легендарный голландский нападающий Марко ван Бастен раскритиковал форварда сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймара за поведение на футбольном поле.

«Неймар ведет себя как плакса. Он то и дело провоцирует соперников. Если же кто-то его оскорбит или же сыграет против него грубо, Неймар сразу же корчит из себя жертву. Лучше вообще никому не прикасаться к ему, хотя я бы похлопал тому парню, который жестко сыграл бы против него. Неймар – неприятный футболист», - передает слова ван Бастена Mirror.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 бразилец забил восемь голов и отдал семь результативных передач в десяти матчах.