Головин рассказал о своей задаче на сезон

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин поведал о своих задачах на нынешний сезон.

«Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры», - приводятся слова футболиста на страницах издания Sport24.

В текущем розыгрыше Лиги 1 26-летний полузащитник провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После десяти туров чемпионата Франции монегаски с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице.