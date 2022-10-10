Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин рассказал о своей задаче на сезон

10 Октября 2022 • 09:57 Комментировать

Хавбек сборной России и «Монако» Александр Головин поведал о своих задачах на нынешний сезон.

«Моя задача сделать так, чтобы команда выигрывала и набирала очки. Нужно приносить максимальную пользу. Именно это и стараюсь делать, как и мои партнеры», - приводятся слова футболиста на страницах издания Sport24.

В текущем розыгрыше Лиги 1 26-летний полузащитник провел девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

После десяти туров чемпионата Франции монегаски с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
09:57 · Франция. Лига 1
Головин рассказал о своей задаче на сезон
05:34 · Франция. Лига 1
Пайе забил свой 100-й гол в Лиге 1
05:05 · Франция. Лига 1
Игрок «Лилля» вплотную приблизился к рекорду Эдена Азара
04:48 · Франция. Лига 1
Блан назначен тренером «Лиона»
09 Октября
23:41 · Франция. Лига 1
«Лилль» обыграл «Ланс» благодаря лучшей реализации пенальти
23:05 · Англия. Премьер-лига
Следующим игроком, который доберётся до 700 голов, должен стать Месси 3
20:02 · Франция. Лига 1
«Ренн» устроил «Нанту» разгром
18:10 · Франция. Лига 1
«Лорьян», «Клермон», «Ницца» и «Страсбург» отпраздновали победы
15:55 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду
13:40 · Франция. Лига 1
Петер Бош будет уволен из «Лиона» в ближайшее время
13:30 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
11:45 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Месси и Роналду - великие футболисты, но время их не щадит»
11:15 · Испания. Ла Лига
Кака: «Неймару было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону»
08:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет купить украинского форварда на замену Неймару
08:24 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе осиротел без Неймара и Месси»
Все новости
Рекомендуем