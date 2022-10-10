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Чемпионат Франции. Лига 1

Блан назначен тренером «Лиона»

10 Октября 2022 • 04:48 Комментировать
Лион
1:1
Тулуза
окончен

Мы уже сообщали о том, что Лоран Блан, бывший наставник «ПСЖ», близок к возвращению во французский чемпионат. Его кандидатурой в качестве нового клубного тренера заинтересовался «Лион». Несколько часов тому назад, буквально незадолго до полуночи, информация подтвердилась официально - Блан подписал контракт до 2024 года.

С предыдущим тренером Питером Бошем «Лион» расстался после того, как команда набрала лишь одно очко в последних пяти матчах. В этом свете Блану, конечно, предстоит достаточно простая задача, выступать хуже для «ткачей» уже некуда, но, с другой стороны, от такого клуба и ожидания велики, так что от Лорана наверняка будут ждать скорых побед.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лоран Блан
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