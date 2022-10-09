«ПСЖ» хочет купить украинского форварда на замену Неймару

Украинский вингер Михаил Мудрик, который выступает за «Шахтёр», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. Согласно сведениям Mediafootmarseille, заполучить 21-летнего таланта в свои ряды собирается французский «ПСЖ».

Скауты парижского гранда с недавнего времени пристального следят за выступлениями потенциального новичка, которого сравнивают по техническому оснащению с бразильцем Неймаром. Не исключено, что Михаила подпишут как раз на замену 30-летнему южноамериканцу.

Кроме «ПСЖ» интерес к Мудрику проявляют «Арсенал», «Реал» и «Ювентус».

Контракт игрока с «Шахтёром» рассчитан до 2026 года. Украинский клуб оценивает Михаила в 50 миллионов евро.