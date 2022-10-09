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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мбаппе осиротел без Неймара и Месси»

09 Октября 2022 • 08:24 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о результате поединка против «Реймса» в десятом туре чемпионата Франции. Парижане вдесятером не смогли одержать победу, встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Килиан Мбаппе немного осиротел без Неймара и Месси. Я догадывался, что так и будет. Во втором тайме Неймар появился на поле, и наша игра сразу же преобразилась, хоть мы и были в меньшинстве. Жаль, что в одном из моментов Неймару не хватило точности», - приводит слова специалиста Lequipe.

После десяти туров парижский гранд с 26 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Галтье опережают идущий вторым «Марсель» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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