Галтье: «Мбаппе осиротел без Неймара и Месси»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о результате поединка против «Реймса» в десятом туре чемпионата Франции. Парижане вдесятером не смогли одержать победу, встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Килиан Мбаппе немного осиротел без Неймара и Месси. Я догадывался, что так и будет. Во втором тайме Неймар появился на поле, и наша игра сразу же преобразилась, хоть мы и были в меньшинстве. Жаль, что в одном из моментов Неймару не хватило точности», - приводит слова специалиста Lequipe.

После десяти туров парижский гранд с 26 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Галтье опережают идущий вторым «Марсель» на три балла.