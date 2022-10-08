«Лион» может отправить в отставку тренера

Наставник «Лиона» Петер Бос может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды.

После десяти туров Лиги 1 «Лион» имеет в своём активе 14 набранных очков. Недавно коллектив выдал серию из четырёх подряд поражений, которая была прервана благодаря ничьей в поединке с «Тулузой» (1:1). Впрочем, долгожданное набранное очко, вероятно, не спасёт Боса от увольнения: по данным инсайдера Николо Скиры, руководство клуба всерьёз рассматривает вопрос отставки голландского специалиста в ближайшее время.

Петер Бос возглавляет «Лион» с мая 2021 года. Его контракт рассчитан до конца текущей кампании.