Неймар рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий Неймар высказался о том, что необходимо «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов.

«Вся команда должна упорно работать, только тогда мы сможем выиграть Лигу чемпионов. Мы не должны давать соперникам свободное пространство. Также нельзя так часто пропускать голы. Нам нужно улучшить игру в обороне, хорошо, что пока еще начальная стадия турнира. У нас есть время исправиться», - передает слова 30-летнего бразильца GFFN.

Парижский клуб с семью очками занимает первое место в группе Н. В следующем туре подопечные Кристофа Галтье на своем поле примут «Бенфику».