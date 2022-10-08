Арендованный у «Шахтёра» бразилец является лучшим бомбардиром «Лиона» в этом сезоне

Бразилец Тете, которого французский «Лион» арендовал у «Шахтёра», отлично проявляет себя во французском топ-клубе. В прошедшей встрече с «Тулузой» легионер отметился очередным забитым мячом. Этот гол стал для него пятым в нынешнем сезоне за «ткачей».

Тете сейчас является лучшим голеадором «Лиона» в текущей кампании. Бразилец опережает Александра Ляказетта и Карла Токо Экамби, на счету которых по четыре гола.

«Лион» взял вингера в аренду прошлой весной. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.

В общей сложности на счету Тете шесть забитых мячей и восемь голевых передач в 20 поединках за «Лион».