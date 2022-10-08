Радченко: «Головин ещё не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда»

Экс-игрок национальной сборной России и петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда. Но он еще может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в «Монако», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в восьми поединках, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Срок действующего контракта 26-летнего россиянина с монегасками рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.