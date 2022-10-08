Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Радченко: «Головин ещё не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда»

08 Октября 2022 • 07:14 Комментировать

Экс-игрок национальной сборной России и петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда. Но он еще может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в «Монако», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в восьми поединках, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Срок действующего контракта 26-летнего россиянина с монегасками рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Радченко Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 18:00
Марсель Марсель
Аяччо Аяччо
1.41 5.00 7.60
Видео
08.10.22 в 22:00
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
9.60 6.60 1.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
08:38 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Ливерпуля» отговаривает Месси от камбэка в «Барселону» на примере Роналду
08:25 · Франция. Лига 1
Арендованный у «Шахтёра» бразилец является лучшим бомбардиром «Лиона» в этом сезоне
07:14 · Франция. Лига 1
Радченко: «Головин ещё не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от гранда»
00:12 · Франция. Лига 1
«Лион» закончил серию из четырёх поражений подряд
00:01 · Франция. Лига 1
«Лион» прервал чёрную серию ничьей с «Тулузой»
07 Октября
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
21:23 · Англия. Премьер-лига
Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги
19:13 · Франция. Лига 1
​Месси: «Я многое теряю» 5
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Все «новые Месси» провалились» 2
15:30 · Франция. Лига 1
​Месси пропустит ближайший матч
14:15 · Франция. Лига 1
Агент Головина отреагировал на слова Лахтера, заявившего, что футболист слишком много играет в «Доту»
13:46 · Франция. Лига 1
​«Реймс» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 8 октября 2022
13:31 · Франция. Лига 1
Масалитин рассказал, что мешает Головину перейти в топ-клуб
11:52 · Франция. Лига 1
Футре: «Просил автографы только у Марадоны и Месси»
11:02 · Франция. Лига 1
Месси получил небольшую травму колена 4
Все новости
Рекомендуем