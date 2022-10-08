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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» закончил серию из четырёх поражений подряд

08 Октября 2022 • 00:12 Комментировать
Лион
1:1
Тулуза
окончен

Проблемы «Лиона» в текущем сезоне французской Лиги 1 продолжаются, но клуб смог прервать неприятную серию.

Подопечные Петера Боша не удержали победу в домашней встрече десятого тура против «Тулузы», сыграв со счётом 1:1. Тем не менее этот результат позволил «ткачам» набрать первое очко с 3 сентября. На этом отрезке семикратный чемпион Франции проиграл в четырёх поединках подряд – «Лорьяну», «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Лансу». Последняя победа была во встрече с «Анже» в начале осени. Тогда «Лион» победил со счётом 5:0.

В таблице Лиги 1, несмотря на слабую форму, «Олимпик» находится на седьмом месте.
 

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