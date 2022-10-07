​Месси: «Я многое теряю»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов о своей жизни.

«У меня мало настоящих друзей. Я всегда находил отдушину в своей семье. Когда семья рядом, мне не нужно намного больше.

Но правда в том, что я многое теряю. Мои дети страдают от этого, потому что мы запрещаем себе делать многие вещи. Иногда было бы хорошо оставаться незамеченным. Когда это удаётся, мы устраиваем семейные прогулки», - слова Месси приводит на своих страницах ESPN.

Ранее Лионель Месси заявил, что грядущий чемпионат мира станет для него последним в карьере. Мундиаль в Катаре стартует в ноябре.