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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси: «Я многое теряю»

07 Октября 2022 • 19:13 Комментировать (1)

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал несколько слов о своей жизни.

«У меня мало настоящих друзей. Я всегда находил отдушину в своей семье. Когда семья рядом, мне не нужно намного больше.

Но правда в том, что я многое теряю. Мои дети страдают от этого, потому что мы запрещаем себе делать многие вещи. Иногда было бы хорошо оставаться незамеченным. Когда это удаётся, мы устраиваем семейные прогулки», - слова Месси приводит на своих страницах ESPN.

Ранее Лионель Месси заявил, что грядущий чемпионат мира станет для него последним в карьере. Мундиаль в Катаре стартует в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
07 Октября 2022 в 19:32
У пришельца в России есть внебрачный 72ой сын. Они очень скучают друг по другу. 👬 И никак не встретятся....это невыносимо....😥
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