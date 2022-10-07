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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар озвучил свои цели на сезон

07 Октября 2022 • 08:37 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар, который выступает на клубном уровне за «ПСЖ», поведал о своей цели на нынешний сезон.

«Моя цель на сезон? Я собираюсь выиграть все со сборной Бразилии и с «ПСЖ». Впереди чемпионат мира, мы понимаем, как нелегко выиграть этот турнир. Но у меня есть мечта, и я хочу победить на мундиале. Также собираюсь привезти кубок Лиги чемпионов в Париж. Уверен, это скоро произойдет», - приводит слова 30-летнего форварда пресс-служба парижского гранда.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в девяти матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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