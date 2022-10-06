Кейлор Навас решил, где хочет продолжить карьеру

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку. По сообщениям Todofichajes, 35-летний вратарь планирует продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как информирует источник, опытный вратарь находится в сфере интересов лондонских «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», а также «Манчестер Юнайтед».

Кейлор лишился места в стартовом составе «ПСЖ». Главный тренер команды Кристоф Галтье отдает предпочтение итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

Навас играет за французский гранд с сентября 2019 года. Его контракт с парижанами рассчитан до конца сезона-2023/2024.