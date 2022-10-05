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Чемпионат Франции. Лига 1

​Известна формула контракта, который «ПСЖ» предложит Месси слухи

05 Октября 2022 • 15:57 Комментировать

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. В трудовом соглашении звёздного аргентинца прописана опция продления ещё на один год. Тем не менее, парижане предпочитают подписать с Месси новый контракт. Как сообщает французский филиал Goal.com, речь идёт о соглашении по формуле «1+1».

Лионель Месси пока что не будет вести переговоров с «ПСЖ». Решение о своём будущем нападающий будет принимать уже после чемпионата мира в Катаре. Прямо сейчас Лео не против пролонгации договора с «ПСЖ», пишет источник.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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