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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче

04 Октября 2022 • 18:36 Комментировать

В неприятную ситуацию угодил отец Неймара, празднуя победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Тунисом со счетом 5:1. Как сообщает испанское издание Sport.es, танцуя по этому поводу, он упал с лестницы и сломал себе пару ребер, а также порезал руку, так как держал в ней бокал с напитком - горячительным, надо полагать.

Отца Неймара госпитализировали, но вскоре выписали, сейчас он лечится в домашних условиях. Ну а сам Неймар-младший в обозначенном матче подтвердил свою суперформу, поучаствовав в четырех из пяти голов своей команды.

Катарский чемпионат мира, напомним, начнется 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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