Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче

В неприятную ситуацию угодил отец Неймара, празднуя победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Тунисом со счетом 5:1. Как сообщает испанское издание Sport.es, танцуя по этому поводу, он упал с лестницы и сломал себе пару ребер, а также порезал руку, так как держал в ней бокал с напитком - горячительным, надо полагать.

Отца Неймара госпитализировали, но вскоре выписали, сейчас он лечится в домашних условиях. Ну а сам Неймар-младший в обозначенном матче подтвердил свою суперформу, поучаствовав в четырех из пяти голов своей команды.

Катарский чемпионат мира, напомним, начнется 20 ноября.