​Авторитетный инсайдер высказался о ситуации Месси

Фабрицио Романо, авторитетный футбольный журналист и инсайдер, высказался о будущем Лионеля Месси. По данным Романо, никаких изменений в ситуации звёздного аргентинца за последние недели не произошло. Месси не собирается принимать никаких решений до завершения чемпионата мира 2022 года.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца сезона 2022/2023. В договоре есть опция продления на один год, которую можно активировать при согласии футболиста.

Стоит напомнить, что слухи активно связывают Лионеля Месси с возможным возвращением в «Барселону» следующим летом.