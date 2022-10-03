Головин отреагировал на попадание в сборную тура

На выходных «Монако» разгромил «Нант» (4:1) в календарном матче Лиги 1. Александр Головин, проводящий за монегасков уже пятый сезон, оказался в символической сборной тура по версии издания L’Equipe. Российский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными», - сказал Головин. По словам игрока, за любым результатом стоит работа всей команды, а не конкретных исполнителей.

«Но, повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», - слова российского полузащитника приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в «Монако» Александр Головин перебрался из ЦСКА после успешного для сборной России выступления на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Тогда команда добралась до 1/4 финала.