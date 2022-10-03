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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в список лучших игроков тура Лиги 1

03 Октября 2022 • 10:47 Комментировать
Монако
4:1
Нант
окончен

Российский плеймейкер «Монако» Александр Головин вошёл в число лучших игроков последнего тура Лиги 1 по версии издания L’Equipe.

Напомним, что в поединке девятого тура французского первенства полузащитник отдал результативную передачу на гол Виссама Бен-Йеддера в ворота «Нанта». Что интересно, в команде лучших игроков не нашлось места футболистам «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Александр сыграл в футболке «Монако» 12 матчей, забив один мяч при трёх ассистах. «Монегаски» выиграли вчерашний матч французского первенства со счётом 4:1, а в таблице Лиги 1 подопечные Филиппа Клемана находятся на пятой строчке с 17 баллами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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