Головин попал в список лучших игроков тура Лиги 1

Российский плеймейкер «Монако» Александр Головин вошёл в число лучших игроков последнего тура Лиги 1 по версии издания L’Equipe.

Напомним, что в поединке девятого тура французского первенства полузащитник отдал результативную передачу на гол Виссама Бен-Йеддера в ворота «Нанта». Что интересно, в команде лучших игроков не нашлось места футболистам «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Александр сыграл в футболке «Монако» 12 матчей, забив один мяч при трёх ассистах. «Монегаски» выиграли вчерашний матч французского первенства со счётом 4:1, а в таблице Лиги 1 подопечные Филиппа Клемана находятся на пятой строчке с 17 баллами.

