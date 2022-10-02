В чемпионате Франции премьера - впервые гол забил футболист из Эквадора

Премьера во французском чемпионате - впервые гол удалось забить футболисту из Эквадора. Это случилось в матче между «Труа» и «Реймсом», который закончился со счетом 2:2. На 90-й минуте защитник Джексон Поросо из «Труа» сравнял счет, это был последний гол в матче, и первый для Эвкадора в Лиге 1.

В следующем туре «Труа» предстоит сыграть с «Ниццей», а вот «Реймсу» придется держать экзамен перед «ПСЖ». Любопытно, что в девятом туре «Ницца» и «ПСЖ» сыграли между собой, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу парижан, которые на данный момент уверенно лидируют в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1.