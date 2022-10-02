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Чемпионат Франции. Лига 1

В чемпионате Франции премьера - впервые гол забил футболист из Эквадора

02 Октября 2022 • 20:48 Комментировать
Труа
2:2
Реймс
окончен

Премьера во французском чемпионате - впервые гол удалось забить футболисту из Эквадора. Это случилось в матче между «Труа» и «Реймсом», который закончился со счетом 2:2. На 90-й минуте защитник Джексон Поросо из «Труа» сравнял счет, это был последний гол в матче, и первый для Эвкадора в Лиге 1.

В следующем туре «Труа» предстоит сыграть с «Ниццей», а вот «Реймсу» придется держать экзамен перед «ПСЖ».  Любопытно, что в девятом туре «Ницца» и «ПСЖ» сыграли между собой, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу парижан, которые на данный момент уверенно лидируют в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Труа ПСЖ Реймс Джексон Поросо
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окончен Лорьян 2:1 Лилль 2.85 3.55 2.40
окончен Осер 1:1 Брест 2.70 3.40 2.65
окончен Аяччо 1:3 Клермон
окончен Труа 2:2 Реймс 0.00 0.00 0.00
окончен Тулуза 4:2 Монпелье 1.10 8.50 41.00
окончен Монако 4:1 Нант 1.50 4.70 6.00
02.10  21:45 Ланс ... Лион 2.75 3.80 2.42
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