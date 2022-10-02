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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» разгромить «Нант»

02 Октября 2022 • 19:58 Комментировать
Монако
4:1
Нант
окончен

В девятом туре Лиги 1 набравший ход «Монако» принимал «Нант» и к шестой минуте вёл с запасом в два мяча, а к 28-й уже громил противника. Финальный свисток прозвучал при счёте 4:1, у Виссама Бен-Йеддера хет-трик. Примечательно, что полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей, здорово сыграв в стенку с форвардом. Головину снова не дали провести весь матч, заменив на 66-й минуте.

После четвертой победы кряду «Монако» набрал 17 очков и идет на пятом месте, его соперник расположился на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Монако4:1Нант
(1:0) Эмболо Брель2'  
(2:0) Бен-Йеддер Виссам6'  
(3:0) Бен-Йеддер Виссам28'  
(4:0) Бен-Йеддер Виссам62'  
  79'Кайо Энрике (4:1)
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон 66' (Минамино Такуми ( 66') Дисаси АксельБадьяшиль Бенуа 66' (Сарр Маланг ( 66') Кайо ЭнрикеДьятта КрепенФофана Юссуф 71' (Матазо Элио ( 71') Камара Мохамед VIIГоловин Александр 66' (Марипан Гильермо ( 66') Эмболо Брель 46' (Фолланд Кевин ( 46') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилБоаду МиронДидийон ТомасАклиоче Махнес
Лафон АльбанКастеллетто Жан-Шарль 30' (Коршья Себастьен ( 30') Жиротто Андрей  60'Паллуа НиколяАппиа ДеннисМерлин КвентинГессан Эванн 78' (Бамба Кадер ( 78') Сиссоко Мусса 66' (Дусе Лоанн ( 66') Чиривелья ПедроСаймон Мозес 65' (Блас Людовик ( 65') Ганаго Игнатиус 65' (Мохамед Мостафа ( 65')
Запасные: Петрич ДенисКоко МаркусДескамп Реми
02 октября. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нант Александр Головин
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окончен Лорьян 2:1 Лилль 2.85 3.55 2.40
окончен Осер 1:1 Брест 2.70 3.40 2.65
окончен Аяччо 1:3 Клермон
окончен Труа 2:2 Реймс 0.00 0.00 0.00
окончен Тулуза 4:2 Монпелье 1.10 8.50 41.00
окончен Монако 4:1 Нант 1.50 4.70 6.00
02.10  21:45 Ланс ... Лион 2.75 3.80 2.42
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