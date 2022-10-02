Головин помог «Монако» разгромить «Нант»

В девятом туре Лиги 1 набравший ход «Монако» принимал «Нант» и к шестой минуте вёл с запасом в два мяча, а к 28-й уже громил противника. Финальный свисток прозвучал при счёте 4:1, у Виссама Бен-Йеддера хет-трик. Примечательно, что полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей, здорово сыграв в стенку с форвардом. Головину снова не дали провести весь матч, заменив на 66-й минуте.

После четвертой победы кряду «Монако» набрал 17 очков и идет на пятом месте, его соперник расположился на грани зоны вылета.