Головин помог «Монако» разгромить «Нант»

В девятом туре Лиги 1 набравший ход «Монако» принимал «Нант» и к шестой минуте вёл с запасом в два мяча, а к 28-й уже громил противника. Финальный свисток прозвучал при счёте 4:1, у Виссама Бен-Йеддера хет-трик. Примечательно, что полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей, здорово сыграв в стенку с форвардом. Головину снова не дали провести весь матч, заменив на 66-й минуте.
После четвертой победы кряду «Монако» набрал 17 очков и идет на пятом месте, его соперник расположился на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Эмболо Брель2'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам6'
|(3:0) Бен-Йеддер Виссам28'
|(4:0) Бен-Йеддер Виссам62'
|79'Кайо Энрике (4:1)
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон66' (Минамино Такуми (66') •Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа66' (Сарр Маланг (66') •Кайо Энрике•Дьятта Крепен•Фофана Юссуф71' (Матазо Элио (71') •Камара Мохамед VII•Головин Александр66' (Марипан Гильермо (66') •Эмболо Брель46' (Фолланд Кевин (46') •Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс Исмаил•Боаду Мирон•Дидийон Томас•Аклиоче Махнес
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль30' (Коршья Себастьен (30') •Жиротто Андрей• 60'Паллуа Николя•Аппиа Деннис•Мерлин Квентин•Гессан Эванн78' (Бамба Кадер (78') •Сиссоко Мусса66' (Дусе Лоанн (66') •Чиривелья Педро•Саймон Мозес65' (Блас Людовик (65') •Ганаго Игнатиус65' (Мохамед Мостафа (65')
Запасные: Петрич Денис•Коко Маркус•Дескамп Реми
02 октября. Стадион "Луи II".
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