Игрок «Монако» интересен европейским топ-клубам

Защитник «Монако» Вандерсон находится в сфере интересом сразу нескольких топ-клубов Европы. Об этом рассказал наставник монегасков Филипп Клеман.

«Вандерсон отлично адаптировался в нашей команде. Интерес к нему проявляют множество топ-клубов Европы. Вандерсон является очень амбициозным футболистов, он большой перфекционист», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Вандесон принял участие в 11 поединках текущего сезона, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение 21-летнего бразильского защитника с «Монако» рассчитано до середины 2027 года.