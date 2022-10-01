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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Монако» интересен европейским топ-клубам

01 Октября 2022 • 09:08 Комментировать

Защитник «Монако» Вандерсон находится в сфере интересом сразу нескольких топ-клубов Европы. Об этом рассказал наставник монегасков Филипп Клеман.

«Вандерсон отлично адаптировался в нашей команде. Интерес к нему проявляют множество топ-клубов Европы. Вандерсон является очень амбициозным футболистов, он большой перфекционист», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Вандесон принял участие в 11 поединках текущего сезона, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение 21-летнего бразильского защитника с «Монако» рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Вандерсон Филипп Клеман
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