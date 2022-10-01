Названа причина, почему Мбаппе хочет выгнать Неймара из «ПСЖ»

Появились новые детали конфликта между звездными нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром. Журналисты Lequipe разузнали, что не нравится французу в бразильском одноклубнике.
По данным источника, Килиан уже два сезона недоволен недисциплинированностью бразильца. После подписания нового контракта Мбаппе требовал, чтобы клуб избавился от Неймара.
В нынешнем сезоне конфликт между игроками только усилился. Неймар высказал недовольство высокомерием Мбаппе, а также тем фактом, что француза утвердили в качестве штатного пенальтиста команды.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан забил семь голов, а на счету Неймара восемь забитых мячей.
Мбаппе не хочет играть с Неймаром и уже нашёл ему замену
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