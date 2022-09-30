«Марсель» - новый лидер Лиги 1 после разгрома «Анже»

В девятом туре Лиги 1 «Марсель» гостил у «Анже» и в весёлой более-менее равной игре устроил сопернику разгром, лучше реализовав свои моменты. Жонатан Клосс открыл счёт на 35-й минуте, а после перерыва создал момент для Луиса Суареса. Он же ассистировал и Жерсону.
3:0, «Марсель» с 23 очками возглавил таблицу, «Анже» (8) - 14-й.
Протокол игры
|35'Клосс Жонатан (0:1)
|50'Суарес Луис III (0:2)
|59'Жерсон Сантос (0:3)
Фофана Яхья•Валери Ян•Унтонджи Седрик•Блажич Миха•Думбия Сулейман•Унаи Аззедин75' (Тиуб Сада (75') •Бенталеб Набиль•Менди Батиста75' (Абделли Химад (75') •Буфаль Софьян85' (Капель Пьеррик (85') •Сима Абдалла67' (Салама Амин (67') •Эну Адриен75' (Амаду Ибраим (75')
Пау Лопес•М'Бемба Шансель•Балерди Леонардо75' (Туре Сулейман (75') •Жиго Самуэль•Каборе Исса•Клосс Жонатан76' (Юндер Дженгиз (76') •Верету Жордан•Гендузи Маттео•Жерсон Сантос67' (Арит Амин (67') •Пайе Димитри67' (Ронжье Валентин (67') •Суарес Луис III84' (Бамба Дьенг Амаду (84')
Запасные: Байи Эрик•Санчес Алексис•Гуйе Пап•Рубен Бланко
30 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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