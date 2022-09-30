«Марсель» - новый лидер Лиги 1 после разгрома «Анже»

В девятом туре Лиги 1 «Марсель» гостил у «Анже» и в весёлой более-менее равной игре устроил сопернику разгром, лучше реализовав свои моменты. Жонатан Клосс открыл счёт на 35-й минуте, а после перерыва создал момент для Луиса Суареса. Он же ассистировал и Жерсону.

3:0, «Марсель» с 23 очками возглавил таблицу, «Анже» (8) - 14-й.