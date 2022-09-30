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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» - новый лидер Лиги 1 после разгрома «Анже»

30 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать
Анже
0:3
Марсель
окончен

В девятом туре Лиги 1 «Марсель» гостил у «Анже» и в весёлой более-менее равной игре устроил сопернику разгром, лучше реализовав свои моменты. Жонатан Клосс открыл счёт на 35-й минуте, а после перерыва создал момент для Луиса Суареса. Он же ассистировал и Жерсону.

3:0, «Марсель» с 23 очками возглавил таблицу, «Анже» (8) - 14-й.

Протокол игры  
Анже0:3Марсель
  35'Клосс Жонатан (0:1)
  50'Суарес Луис III (0:2)
  59'Жерсон Сантос (0:3)
Фофана ЯхьяВалери ЯнУнтонджи СедрикБлажич МихаДумбия СулейманУнаи Аззедин 75' (Тиуб Сада ( 75') Бенталеб НабильМенди Батиста 75' (Абделли Химад ( 75') Буфаль Софьян 85' (Капель Пьеррик ( 85') Сима Абдалла 67' (Салама Амин ( 67') Эну Адриен 75' (Амаду Ибраим ( 75')
Запасные: Четти ИльесБамба АбдулайеБернардони ПольЭль-Мелали Фарид
Пау ЛопесМ'Бемба ШансельБалерди Леонардо 75' (Туре Сулейман ( 75') Жиго СамуэльКаборе ИссаКлосс Жонатан 76' (Юндер Дженгиз ( 76') Верету ЖорданГендузи МаттеоЖерсон Сантос 67' (Арит Амин ( 67') Пайе Димитри 67' (Ронжье Валентин ( 67') Суарес Луис III 84' (Бамба Дьенг Амаду ( 84')
Запасные: Байи ЭрикСанчес АлексисГуйе ПапРубен Бланко
30 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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окончен Анже 0:3 Марсель 4.50 3.90 1.75
01.10  18:00 Страсбург ... Ренн 2.70 3.50 2.60
01.10  22:00 ПСЖ ... Ницца 1.22 7.60 12.00
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