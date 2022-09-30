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​В «ПСЖ» назвали «ошибкой» трансферы Неймара и Мбаппе в 2017 году

30 Сентября 2022 • 17:35 Комментировать

Луиш Кампуш, являющийся советником «ПСЖ» по футбольным вопросам, высказался на тему трансферов Неймара и Килиана Мбаппе, которые клуб провернул в 2017 году. Кампуш предположил, что парижане совершили ошибку, подписав звёздных форвардов в рамках одного трансферного окна.

«Мы совершили ошибку, пригласив двух игроков на одну и ту же позицию», - слова Кампуша приводит портал Goal со ссылкой на подкаст Rothen s'enflamme.

Напомним, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в мире – в 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за бразильца 222 миллиона евро. Тем же летом парижане арендовали Килиана Мбаппе, а через год выкупили его за 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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