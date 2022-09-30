​Во Франции посчитали вредный выхлоп от самолёта Месси

Во Франции в последнее время активно борются с проблемами экологии. Одним из шагов для улучшения ситуации является сокращение перелётов. Неслучайно «ПСЖ» стали критиковать за перелёты на небольшие расстояния, преодолеть которые можно быстро и на поезде.

Между тем, журналисты L’Equipe сообщают, что частный самолёт Лионеля Месси за три месяца совершил 42 перелёта. В атмосферу были выброшены 1502 тонны CO2.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с сезона 2021/2022. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца июня следующего года. В нём прописана опция возможного продления ещё на один сезон.