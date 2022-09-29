Фавр - о Булке и Шмейхеле: «Конечно, управлять ситуацией непросто, но нам повезло иметь двух хороших вратарей»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал ситуацию, сложившуюся в клубе в связи с появлением двух вратарей - Марцина Булки и Каспера Шмейхеля.

«Конечно, управлять ситуацией непросто. Но, в конце концов, мы можем решать, нам повезло, что у нас есть два очень хороших вратаря. Когда игрок не играет - он недоволен, это нормально», - приводит слова специалиста GFFN.

Сообщается, что перед матчем открытия сезона команда Шмейхеля позвонила владельцу клуба Джиму Рэтклиффу, чтобы убедиться в том, что датчанин выйдет в стартовом составе на игру открытия сезона против «Тулузы». Тренер проигнорировал это требование и выпустил Булку.