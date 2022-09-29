Стало известно, чем Мбаппе раздражает Неймара

Конфликт между звездными нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе не утихает. Об этом информирует Footmercato. Бразильского форвард раздражает высокомерное поведение одноклубника в команде.

При этом, как отмечает источник, стороны уважительно относятся к парижскому клубу и не собираются выставлять конфликт напоказ. Неймар и Мбаппе, несмотря на антипатию, хотят сохранить хорошую атмосферу в коллективе.

В нынешнем сезоне бразилец забил восемь голов и отдал семь ассистов в восьми поединках Лиги 1. В свою очередь француз отметился семью забитыми мячами в семи встречах.

Мбаппе не хочет играть с Неймаром и уже нашёл ему замену