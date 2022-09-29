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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси принял решение о своём будущем в «ПСЖ»

29 Сентября 2022 • 06:47 Комментировать

Звездный нападающий Лионель Месси определился со своим будущим во французском «ПСЖ». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Микель Блазкес, 35-летний бомбардир принял решение не продлевать трудовое соглашение с парижанами.

Месси защищает цвета французского коллектива с лета 2021 года, куда перешел на правах свободного агента из каталонской «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант возвращения аргентинца на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард сыграл восемь матчей, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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