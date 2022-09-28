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Чемпионат Франции. Лига 1

Травма Верратти оказалась несерьёзной

28 Сентября 2022 • 20:39 Комментировать
Бенфика
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ПСЖ
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05.10 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти в ближайшее время сможет вернуться на поле.

Хавбек парижан получил повреждение в матче Лиги 1 против «Лиона», из-за чего не смог помочь сборной Италии в недавних поединках Лиги наций. Тем не менее, как информирует Le Parisien, восстановление Верратти проходит успешно, и уже в ближайшие дни 29-летний итальянец приступит к тренировкам. Ожидается, что полузащитник будет готов принять участие в предстоящей игре Лиги чемпионов против «Бенфики», которая состоится 5 октября.

На счету Марко Верратти одна результативная передача в 11 матчах за «ПСЖ» с начала текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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БЕНФИКА ПСЖ
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