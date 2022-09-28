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Чемпионат Франции. Лига 1

​Иньеста усыпал комплиментами Неймара

28 Сентября 2022 • 14:43 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста сказал несколько слов о Неймаре, ныне выступающем за «ПСЖ».

«Я могу сказать о Неймаре только хорошее. Он один из лучших футболистов из тех, с кем я когда-либо делил раздевалку и поле. Неймар – это машина для футбола, для дриблинга и паса. Когда мы говорим о футболе, мы говорим о зрелище. Неймар – синоним этого», - рассказал Иньеста в ходе интервью для Onefootball.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории футбола. В своё время «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро. Вероятно, этот рекорд будет побит ещё очень нескоро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста ПСЖ Неймар
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