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Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси 18 голевых действий в 13 матчах сезона

28 Сентября 2022 • 08:32 Комментировать (1)

Прошедшей ночью сборная Аргентины провела товарищескую встречу с национальной командой Ямайки. Подопечные Лионеля Скалони на классе переиграли соперника со счетом 3:0. Дублем в составе южноамериканской сборной отметился нападающий Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард поучаствовал в 13 матчах за сборную Аргентины и французский «ПСЖ». На его счету десять забитых мячей и восемь результативных передач. В последних шести играх Лионель отметился шестью голами.

Месси связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до окончания сезона-2022/2023. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (1)
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28 Сентября 2022 в 08:47
Это практически ЗМ! ⚽ Для златобрадого! ♦ Осталось Саудовской Аравии забить!
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