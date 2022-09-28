У Месси 18 голевых действий в 13 матчах сезона

Прошедшей ночью сборная Аргентины провела товарищескую встречу с национальной командой Ямайки. Подопечные Лионеля Скалони на классе переиграли соперника со счетом 3:0. Дублем в составе южноамериканской сборной отметился нападающий Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард поучаствовал в 13 матчах за сборную Аргентины и французский «ПСЖ». На его счету десять забитых мячей и восемь результативных передач. В последних шести играх Лионель отметился шестью голами.

Месси связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до окончания сезона-2022/2023. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.