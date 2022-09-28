У Неймара 22 голевых действия в 13 матчах сезона

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар продолжает результативно выступать на старте нынешнего сезона. В общей сложности на счету звездного футболиста 14 забитых мячей и восемь голевых передач в 13 поединках.

В двух играх Лиги чемпионов нападающий забил один гол, в матчах за сборную Бразилии он отличился трижды. В Суперкубке Франции Неймар оформил дубль, а в Лиге 1 восемь раз поразил ворота соперников.

При этом нападающий сделал семь результативных передач в матчах чемпионата Франции и один раз ассистировал в Лиге чемпионов.

Срок действующего контракта Неймара с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года.