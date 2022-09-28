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Чемпионат Франции. Лига 1

У Неймара 22 голевых действия в 13 матчах сезона

28 Сентября 2022 • 07:20 Комментировать (1)

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар продолжает результативно выступать на старте нынешнего сезона. В общей сложности на счету звездного футболиста 14 забитых мячей и восемь голевых передач в 13 поединках.

В двух играх Лиги чемпионов нападающий забил один гол, в матчах за сборную Бразилии он отличился трижды. В Суперкубке Франции Неймар оформил дубль, а в Лиге 1 восемь раз поразил ворота соперников.

При этом нападающий сделал семь результативных передач в матчах чемпионата Франции и один раз ассистировал в Лиге чемпионов.

Срок действующего контракта Неймара с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Сентября 2022 в 07:26
Понторез идет на рекорд, давно пора уже все заждались...
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