У Месси проблемы со здоровьем - Аргентина рискует потерять своего лидера в ближайшем матче

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси рискует пропустить предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Ямайки. Об этом сообщается Tyc Sports.

Согласно сведениям источника, у 35-летнего нападающего появились признаки заболевания. Медицинский штаб «альбиселесте» будет внимательно следить за состоянием Месси, после чего примет окончательное решение по его участию в спарринге.

В случае, если Лионель не сможет появиться на поле, его заменит в составе форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Матч Аргентины против Ямайки состоится в ночь с 27 на 28 сентября.