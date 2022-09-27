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Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси проблемы со здоровьем - Аргентина рискует потерять своего лидера в ближайшем матче

27 Сентября 2022 • 11:31 Комментировать

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси рискует пропустить предстоящий товарищеский поединок против национальной команды Ямайки. Об этом сообщается Tyc Sports.

Согласно сведениям источника, у 35-летнего нападающего появились признаки заболевания. Медицинский штаб «альбиселесте» будет внимательно следить за состоянием Месси, после чего примет окончательное решение по его участию в спарринге.

В случае, если Лионель не сможет появиться на поле, его заменит в составе форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Матч Аргентины против Ямайки состоится в ночь с 27 на 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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