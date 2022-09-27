Сарабия: «ПСЖ» вселил в меня уверенность»

Вингер «ПСЖ» Пабло Сарабия высказался о своем возвращении из лиссабонского «Спортинга», за который выступал на правах аренды.

«ПСЖ» вселил в меня уверенность и продемонстрировал отличный проект на будущее. Они заверили, что во всем этом будут задействованы не только 11 игроков, а и все остальные. Это меня убедило», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

Трудовое соглашение 30-летнего игрока с парижским грандом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Сарабия принял участие в пяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.