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Чемпионат Франции. Лига 1

Сарабия: «ПСЖ» вселил в меня уверенность»

27 Сентября 2022 • 08:44 Комментировать

Вингер «ПСЖ» Пабло Сарабия высказался о своем возвращении из лиссабонского «Спортинга», за который выступал на правах аренды.

«ПСЖ» вселил в меня уверенность и продемонстрировал отличный проект на будущее. Они заверили, что во всем этом будут задействованы не только 11 игроков, а и все остальные. Это меня убедило», - передает слова испанского футболиста газета Marca.

Трудовое соглашение 30-летнего игрока с парижским грандом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Сарабия принял участие в пяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пабло Сарабия
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