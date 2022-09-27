Диалло рассказал, почему ушёл из «ПСЖ»

Новичок «РБ Лейпцига» Абду Диалло прокомментировал свой трансфер из «ПСЖ». Немецкий клуб арендовал 26-летнего футболиста до окончания нынешнего сезона.

«Я провел три года в Париже, это было замечательное время. Но были и сложные моменты, мне часто мешали травмы. Из-за этого не получалось регулярно появляться на поле. Со временем у меня появилось ощущение, что приближаюсь к концу карьеры в «ПСЖ». Я не хотел быть обузой для команды. Хочу играть за ту команду, в которой буду важным футболистом», - передает слова защитника Le Parisien.

Диалло играл за «ПСЖ» с 2019 года. В составе парижского коллектива он провел 75 матчей и сделал четыре ассиста.