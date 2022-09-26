Месси: «Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов»

Легендарный аргентинец Лионель Месси назвал главную цель «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне.

«Цель, очевидно, всем известна. «ПСЖ» давно хочет выиграть Лигу чемпионов. В прошлом году мы провели два отличных матчах против «Реала», но детали решают», – приводит слова семикратного обладателя «Золотого мяча» издание Ole. По мнению нападающего, нюансом Лиги чемпионов является то, что не всегда более сильная команда проходит дальше по турниру. Из-за этого клуб Месси, по заверению самого игрока, готовится к любым трудностям на пути к заветному трофею.

Напомним, что за свою карьеру Лионель брал четыре золотых медали главного еврокубка, однако последний успех случился в 2015 году.

