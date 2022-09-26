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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов»

26 Сентября 2022 • 13:12 Комментировать (1)
Бенфика
...
ПСЖ
1 4.30 X 4.30 2 1.70
05.10 22:00

Легендарный аргентинец Лионель Месси назвал главную цель «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне.

«Цель, очевидно, всем известна. «ПСЖ» давно хочет выиграть Лигу чемпионов. В прошлом году мы провели два отличных матчах против «Реала», но детали решают», – приводит слова семикратного обладателя «Золотого мяча» издание Ole. По мнению нападающего, нюансом Лиги чемпионов является то, что не всегда более сильная команда проходит дальше по турниру. Из-за этого клуб Месси, по заверению самого игрока, готовится к любым трудностям на пути к заветному трофею.

Напомним, что за свою карьеру Лионель брал четыре золотых медали главного еврокубка, однако последний успех случился в 2015 году.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Пари Сен-Жермен Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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Sergey999
26 Сентября 2022 в 14:53
Не п..ди, твоя цель очередной надутый золотой мяч))) за него напрягаться не надо) а как ты в ЛЧ в решающих матчах играешь всем известно))))
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