Мбаппе не хочет играть с Неймаром и уже нашёл ему замену

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хочет играть в атаке с бразильцем Неймаром. Он желает видеть рядом с собой другого нападающего, утверждает Bild.

По сведениям немецкой прессы, француз выступает за приглашение в команду 17-летнего таланта Юссуфа Мукуко, ныне принадлежащего дортмундской «Боруссии». При этом руководство парижского гранда довольно игрой Неймара в этом сезоне и пока не задумывается о расставании с бразильцем.

Ранее между Килианом и Неймаром возник конфликт из-за того, кто будет исполнять пенальти. Бразильцу не понравилось, что француза утвердили в статусе штатного пенальтиста.

В новом сезоне Неймар демонстрирует потрясающую результативность. Он забил восемь голов и отдал семь ассистов в восьми матчах Лиги 1.

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