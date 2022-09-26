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Чемпионат Франции. Лига 1

Кака назвал своего самого любимого футболиста

26 Сентября 2022 • 10:10 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча», экс-полузащитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Кака назвал своего самого любимого футболиста.

«У меня хорошие отношения с Неймаром. Мне нравится его игра. Безусловно, я люблю наблюдать за выступлениями других футболистов, таких как Роналду, Месси, Мбаппе… Но свой окончательный выбор я остановлю на Неймаре», -  приводит слова бразильца издание Sport.es.

Неймар успешно начал новый сезон. 30-летний нападающий «ПСЖ» забил восемь голов и отдал семь результативных передач в восьми матчах Лиги 1.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 75 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Кака Неймар
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