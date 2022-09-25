​Дешам дал тренеру «ПСЖ» совет по использованию Мбаппе

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам дал совет рулевому «ПСЖ» Кристофу Галтье.

«Я знаю, что он хочет чаще использовать Килиана на поле. Но время от времени нужно давать ему отдыхать. Если он будет иметь чуть меньше игровых минут, это не пойдёт ему во вред, а даже наоборот», - высказался Дешам для Telefoot.

На днях Килиан Мбаппе сыграл за сборную Франции в матче Лиги наций против Австрии. «Трёхцветные» победили со счётом 2:0, а Мбаппе стал автором одного из забитых мячей. Теперь французы готовятся сыграть против Дании. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.