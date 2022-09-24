Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси подтвердил слухи об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен» прошедшим летом.

«Я амбициозный человек, а «ПСЖ» — очень амбициозный клуб. Но я чувствовал себя хорошо в «Монако», и трансферное окно подходило к концу», – заявил игрок, чьи слова приводит GFFN. Аксель также отметил, что в клубе из княжества он чувствует поддержку и доверие со стороны руководства и тренерского штаба.

В нынешнем сезоне Дисаси выходил в футболке «Монако» во всех 12 встречах своего коллектива, отыграв каждую из них полностью. За монегасков оборонительный игрок выступает с 2020 года.

