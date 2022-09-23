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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «Ниццы» развеял слухи о Почеттино

 
23 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать

В последние дни «Ниццу» слухи активно связывали с находящимся без работы Маурисио Почеттино. Президент французского клуба Жан-Пьер Ривьер решил развеять слухи.

«Никто из клуба не встречался с Маурисио Почеттино и не звонил его представителям. Это было бы неуважительно по отношению к нашему главному тренеру. Мы будем работать вместе с Люсьеном Фавром, чтобы восстановиться после неудачного начала сезона. Мы не ставили ему ультиматумы», - сказал Ривьер L'Equipe.

На текущий момент «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 1 октября – против «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Маурисио Почеттино Жан-Пьер Ривьер Люсьен Фавр
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