​Президент «Ниццы» развеял слухи о Почеттино

В последние дни «Ниццу» слухи активно связывали с находящимся без работы Маурисио Почеттино. Президент французского клуба Жан-Пьер Ривьер решил развеять слухи.

«Никто из клуба не встречался с Маурисио Почеттино и не звонил его представителям. Это было бы неуважительно по отношению к нашему главному тренеру. Мы будем работать вместе с Люсьеном Фавром, чтобы восстановиться после неудачного начала сезона. Мы не ставили ему ультиматумы», - сказал Ривьер L'Equipe.

На текущий момент «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 1 октября – против «ПСЖ».