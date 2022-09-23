​Мбаппе доволен разрешению спора с федерацией

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе грозился бойкотировать фотосессию сборной Франции из-за разногласий с Федерацией футбола Франции. После этого федерация пошла навстречу игроку и согласилась пересмотреть вопрос имиджевых прав.

«Да, я доволен тем, что произошло на этой неделе. Не только я смог договориться. Этого хотела вся команда. Теперь я не против быть на сцене, если это выгодно для моих партнёров по команде. Критика не изменит то, как я играю и живу», - цитирует Мбаппе L’Equipe.

Ранее во французском филиале компании KFC извинились перед Мбаппе за слова своего представителя.