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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино ответил на предложение «Ниццы»

 
23 Сентября 2022 • 10:29 Комментировать

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и французском «ПСЖ», отказался от продолжения карьеры в «Ницце». Об этом стало известно журналистам CaughtOffside.

Как отмечает источник, Маурисио заинтересован в предложениях исключительно от топ-клубов. Ранее сообщалось о желании аргентинца вернуться в Английскую премьер-лигу.

50-летний наставник сейчас пребывает в статусе безработного. Он был уволен с поста главного тренера «ПСЖ» в начале июля нынешнего года. Под его руководством парижский гранд стал чемпионом Лиги 1, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Маурисио Почеттино
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