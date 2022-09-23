Почеттино ответил на предложение «Ниццы»

Аргентинский футбольный тренер Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и французском «ПСЖ», отказался от продолжения карьеры в «Ницце». Об этом стало известно журналистам CaughtOffside.

Как отмечает источник, Маурисио заинтересован в предложениях исключительно от топ-клубов. Ранее сообщалось о желании аргентинца вернуться в Английскую премьер-лигу.

50-летний наставник сейчас пребывает в статусе безработного. Он был уволен с поста главного тренера «ПСЖ» в начале июля нынешнего года. Под его руководством парижский гранд стал чемпионом Лиги 1, а также обладателем кубка и суперкубка страны.