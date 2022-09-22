Трюффер: Вызов в сборную Франции — мечта моего детства

Защитник «Ренна» Адриен Трюффер поделился эмоциями от вызова в сборную Франции.

Трюффер сказал Get French Football News, что не боится вызова, он просто счастлив, хочется наслаждаться игрой и демонстрировать свои лучшие качества, вызов в сборную — это мечта детства, очень рад находиться здесь.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор Трюффера с французским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.