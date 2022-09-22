​Неймар признан лучшим игроком месяца в Лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Неймар был признан лучшим игроком августа во французской Лиге 1. Бразилец набрал 45% голосов, опередив Флориана Сотока из «Ланса» (30%) и своего одноклубника Лионеля Месси (25%).

В августе Неймар поучаствовал в пяти матчах «ПСЖ» в чемпионате Франции. Бразильский нападающий записал на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач на партнёров.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции. В восьми турах команда набрала 22 очка.

Напомним, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В своё время «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.