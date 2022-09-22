​Рамос решился на смену имиджа

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос решил сменить имидж. Ранее футболист носил длинные волосы, которые он зачесывал назад и собирал в хвостик. Теперь же Рамос подстригся под машинку. Этот процесс известный испанский футболист показал на видео в социальных сетях.

В ближайших матчах «ПСЖ» Серхио Рамоса можно будет увидеть уже с короткой стрижкой.

Напомним, что Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года. До этого защитник на протяжении долгих лет защищал цвета мадридского «Реала».

Следующую игру «ПСЖ» проведёт в первый день октября. Команда Кристофа Галтье в чемпионате Франции будет принимать «Ниццу».