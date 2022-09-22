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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Ницца» нацелилась на тренера из Англии после отказа Почеттино

 
22 Сентября 2022 • 18:15 Комментировать

Маурисио Почеттино не захотел принимать «Ниццу» - аргентинец будет ждать предложений от статусных клубов, выбрав в качестве приоритета Английскую премьер-лигу. Между тем, французскому клубу приходится переключиться на другие варианты. Как сообщает Daily Mail, «орлы» нацелились на Скотта Паркера. 41-летний специалист находится без работы чуть более трёх недель – его уволили из «Борнмута» после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:9.

Как главный тренер Скотт Паркер работал только с «Борнмутом» и «Фулхэмом».

После восьми туров Лиги 1 «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Скотт Паркер
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