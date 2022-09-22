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Неймар лидирует по системе «гол+пас» в топ-7 лигах Европы

 
22 Сентября 2022 • 09:00 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар является лидером по системе «гол+пас» перед перерывом на матчи национальных сборных. Нападающий парижского гранда набрал 15 баллов – на его счету восемь голов и семь результативных передач.

Вторым в этом рейтинге стал игрок голландского ПСВ Коди Гакпо. Он оформил восемь забитых мячей и шесть ассистов.

Тройку лидеров замкнул норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Действующий трудовой договор бразильца с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Эрлинг Холанн Коди Гакпо
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