Неймар лидирует по системе «гол+пас» в топ-7 лигах Европы

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар является лидером по системе «гол+пас» перед перерывом на матчи национальных сборных. Нападающий парижского гранда набрал 15 баллов – на его счету восемь голов и семь результативных передач.

Вторым в этом рейтинге стал игрок голландского ПСВ Коди Гакпо. Он оформил восемь забитых мячей и шесть ассистов.

Тройку лидеров замкнул норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. Действующий трудовой договор бразильца с клубом рассчитан до середины 2025 года.