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Чемпионат Франции. Лига 1

Роналдиньо рассказал, считает ли Месси лучшим футболистом в истории

 
22 Сентября 2022 • 07:25 Комментировать (1)

Экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо ответил на вопрос, считает ли он аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Тяжелый вопрос, ведь есть много других крутых игроков. Не люблю кого-то сравнивать. Можно вспомнить Марадону, Пеле и многих других. Каждый из них был лучшим в свое время», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Месси является рекордсменом по «Золотым мячам». В копилке 35-летнего аргентинца семь таких наград.

В настоящий момент Лионель выступает за французский «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Горчица+
22 Сентября 2022 в 08:03
У Пеле нет ни одного ЗМ, но он король футбола. У Роналдиньо один ЗМ, но он волшебник футбола. У Меци семь ЗМ, но он гном футбольный. 🤣
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