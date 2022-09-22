Роналдиньо рассказал, считает ли Месси лучшим футболистом в истории

Экс-нападающий сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Роналдиньо ответил на вопрос, считает ли он аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Тяжелый вопрос, ведь есть много других крутых игроков. Не люблю кого-то сравнивать. Можно вспомнить Марадону, Пеле и многих других. Каждый из них был лучшим в свое время», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Месси является рекордсменом по «Золотым мячам». В копилке 35-летнего аргентинца семь таких наград.

В настоящий момент Лионель выступает за французский «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.