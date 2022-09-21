​В KFC высказались о «капризах» Мбаппе

Килиан Мбаппе имеет разногласия с Федерацией футбола Франции в вопросах имиджевых прав. Форвард даже планировал отказаться от участия в фотосессии.

Сообщалось, что Мбаппе не нравится участвовать в рекламе некоторых продуктов. Например, в рекламе продуктов быстрого питания. При этом среди спонсоров Федерации футбола Франции есть компания KFC. Её вице-президент Ален Бераль дал комментарий.

«Мбаппе в разгаре так называемого молодёжного кризиса, отсюда и капризы. Но мы заплатили за что-то конкретное и будем отстаивать свои права, если это будет необходимо. Если футболисты будут отказываться от участия, боюсь, что это может привести к прекращению финансирования федерации и лиг некоторыми компаниями», - сказал Бераль, чьи слова приводит L’Equipe.